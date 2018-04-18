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Бомбу времен Второй мировой войны нашли у центрального вокзала в Берлине

, ИА "Амител"
К работе уже приступили саперы

Фото: thedatapost.com

В Берлине близ центрального вокзала нашли авиабомбу времен Второй мировой войны. Снаряд весом около полутора тонн нашли в ходе строительных работ на пешеходной улице, пишет "Российская газета".

Отмечается, что на месте уже работают саперы. Они хотят вывезти бомбу в безопасное место и обезвредить. К эвакуации готовится не только вокзал, но и одна из самых крупных столичных клиник "Шарите". Также на время, возможно, будет приостановлена работа аэропорта Тегель.

Газета пишет, что в конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию сбросили свыше двух миллионов бомб, из которых свыше 20% не разорвались. Строители регулярно находят снаряды при прокладке дорог или закладке фундамента.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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