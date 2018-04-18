Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Стая ворон напала на сову в центре Барнаула — очевидицей схватки пернатых стала фотокорреспондент портала Amic.ru Екатерина Смолихина.
Все произошло в районе площади Сахарова, где сразу четыре вороны начали налету клевать сову. В итоге последняя все же смогла уйти от своих преследовательниц.
Отметим, что, вероятно, это та самая сова, которую накануне некоторые горожане видели сидящей у самой проезжей части на улице Молодежной.
Комментарии
на лету пишется раздельно ващето....
конкуренция..