Фото: barnaul.org
Остановочные павильоны и дорожные ограждения начали мыть в Барнауле в рамках месячника санитарной очистки, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии добавляют, что работы по наведению порядка проводятся во всех районах города. 18 апреля сотрудники муниципального "Автодорстроя" помыли ограждения на проспекте Строителей и площади Октября.
А на Павловском тракте в данный момент рабочие моют остановочные павильоны.
Кроме того, вакуумно-подметальные машины ВКМ-2020 и прицепные установки ПУМ очищают от мусора и пыли придорожные лотки и тротуары на проспектах Ленина, Социалистическом и Космонавтов, на площади Сахарова, на улицах Гоголя, Юрина, Малахова и Попова.
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