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Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) впервые в РФ разработали керамические шурупы, которые позволят более эффективно проводить хирургические операции на позвоночнике и дадут пациентам возможность лучше адаптироваться в послеоперационный период. Специалисты начали производить изделия из высокопрочной керамики, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
"Учёные открыли новый способ получения высокопрочной керамики и разработали технологию производства первых в России керамических шурупов для позвоночника. В отличие от используемых сейчас металлических шурупов, керамика не вызывает аллергии и воспалений", — отметили в пресс-службе, добавив, что разработка не требует замены, поэтому пациентам не придется переносить повторные хирургические вмешательства.
В вузе добавили, что новые шурупы применимы в травматологии и ортопедии, а их стоимость в несколько раз меньше западных аналогов. Пробную партию изготовили на предприятии "НЭВЗ-Керамикс", а сотрудники Новосибирского института травматологии, ортопедии, нейрохирургии начали исследование материала на животных.
После испытаний ученые рассчитывают использовать шурупы для имплантации при заболеваниях и травмах позвоночника.
Комментарии
Отправят потент за границу и покупай Россия у них, не дадаут у нас производить
Конечно плохо, когда у людей, зарождается пессимизм и недоверие.