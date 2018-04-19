Отличная возможность пройти тест-драйв на автомобилях KIA и получить шанс выиграть 2 билета на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ появилась у барнаульцев и гостей столицы Алтайского края.
Как сообщил официальный дилер KIA, автоцентр "Барнаул-Моторс", в акции участвуют модели Soul, Sportage, Rio, Optima, cee`d. Акция действует до 30 апреля.
Кроме того, в честь чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ корейский автогигант подготовил ограниченную серию популярных в РФ автомобилей на самых выигрышных условиях. Победным набором опций и выгодными условиями трейд-ин потенциальных покупателей порадуют KIA Rio, cee`d, Optima, Soul и Sportage.
Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения — у официального дилера, автоцентра "Барнаул-Моторс": пр. Калинина, 31, тел. +7 (3852) 229898 и на сайте www.kia.ru
Вступайте в большую игру вместе с KIA.
Справка: Группа компаний "Барнаул Моторс" работает на автомобильном рынке с 2003 г. За это время автоцентр заслужил репутацию надежной, высокопрофессиональной, стабильной и динамично развивающейся компании. Компания идет в ногу со временем и предлагает полный спектр услуг, связанных с приобретением автомобиля. В 2016 году ГК "Барнаул Моторс" открыла официальный дилерский центр по продаже автомобилей марки KIA на пр-те Калинина, 31, рядом – на пр-те Калинина, 21 действует шоу-рум по продаже автомобилей Chevrolet NIVA. Сервисный центр компании сертифицированный партнер Opel, Chevrolet, KIA.
Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.
* KIA — официальный партнер чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
** 2-й этап акции. Сроки прохождения тест-драйва — 02.04-30.04.2018 г.
*** Искусство удивлять.
Официальный дилер KIA, автоцентр "Барнаул-Моторс"
Барнаул, пр. Калинина, 31,
тел. +7 (3852) 229898
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