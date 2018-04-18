Фото: irknife.ru
Школьник, напавший с ножом на одноклассников и учителя в Стерлитамаке (Башкирия), являлся фанатом "колумбайна". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на знакомую подростка.
По словам девушки, подросток жаловался, что "его гнобили в школе, над ним издевались".
Агентство отмечает, что "колумбайнерами" себя называют подражатели подростков из США Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые в 1999 году устроили стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо). Жертвами нападения тогда стали 13 человек.
Напомним, 17-летний ученик коррекционного класса школы номер 1 напал на учителя и одноклассников в среду, 18 апреля. Он ранил учителя информатики и порезал ножом руку ученицы, а затем разлил горючее вещество и поджег класс, из-за чего сработала сигнализация. После этого подросток нанес себе ножевое ранение.
Сигнализация напугала одну из учениц, она выпрыгнула из окна.
Таким образом, в результате инцидента пострадали четверо, включая самого нападавшего. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Учительницу оперируют.