Балет "ТОДЕС" привезет в Барнаул премьерную программу, приуроченную к юбилею коллектива. Это будет танцевальный спектакль "И приснится же такое…". Выступление пройдет 20 октября в театре драмы.
"Удивительно яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий танцевальный спектакль "И приснится же такое..." станет для вас открытием", — говорят в концертно-театральном агентстве "Лига арт".
Как говорят организаторы, новая постановка известного хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера балета TODES Аллы Духовой – это динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу.
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