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Юристы Telegram собираются обратиться в Генпрокуратуру в связи с действиями Роскомнадзора по блокировке мессенджера, которые затронули другие ресурсы. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Павла Чикова.
"К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора… Так, ради фана и движа", — цитирует агентство слова правозащитника.
Чиков отметил, что в правовой департамент "Агоры", которая защищает интересы мессенджера, обратились 73 человека, чьи сайты были недоступны из-за попыток РКН заблокировать Telegram. Он опубликовал инструкцию, как зафиксировать ущерб и обратиться в суд.
По словам адвоката, вести все суды юристы Telegram не смогут, однако "они довольно очевидные, мы готовы сопровождать консультационно". "Несколько десятков процессов с последующим коллективным выходом в Страсбург выглядят вполне реалистично", — добавил Чиков.
Правозащитник подчеркнул, что в ЕСПЧ уже есть прецедент, когда турецкому профессору, чей сайт заблокировали "за компанию", присудили компенсацию в 7,5 тыс. евро.
Напомним, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в РФ с 16 апреля. Позже появилась информация, что сервис стал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса.
В РКН заявили, что ведомство будет блокировать все интернет-ресурсы, которые способствуют работе мессенджера.
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