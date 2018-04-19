Страшный диагноз. Фонд "Облака" просит помощи для Алины

Команда фонда "Облака" помогает спасти жизнь совсем юной девушке Алине, которая борется с тяжелой формой рака крови.

Это невозможно предвидеть. И к этому нельзя быть готовым. Особенно когда это случается с твоим собственным ребенком. В августе 2017 года Лариса узнала, что у ее дочери Алины острый миелобластный лейкоз, или рак крови, как еще его называют.

Алина только начала жить. Совсем недавно окончила школу, осознанно выбрала поступление в медицинский колледж, чтобы помогать людям. Но в конце лета девушка вдруг сама стала чувствовать постоянную слабость и головокружение. Алина угасала на глазах собственной мамы. Подняться на этаж, поговорить с родителями – самые простые и привычные вещи стали больше не под силу Алине.

Точный диагноз был поставлен достаточно быстро. И с этого момента девушка ведет постоянную ежедневную борьбу за свою жизнь. Десятки таблеток, множество процедур – Алина практически живет в больнице в надежде на спасение.

А дома ее ждет мама, для которой теперь огромное счастье просто услышать голос дочери в трубке телефона.

Чтобы выжить, Алине необходима пересадка костного мозга, но для этого должны были сойтись несколько важнейших факторов. И вот чудо случилось.

4 курса высокодозной химиотерапии вывели болезнь в долгожданную стадию ремиссии (улучшения). Параллельно специалистам из Санкт-Петербурга удалось в кратчайшие сроки найти для Алины совместимого для нее донора костного мозга.

На проведение самой операции Алине уже выделили необходимую квоту, и она будет сделана бесплатно.

Осталось лишь собрать необходимую сумму для специального обследования и подготовки к операции донора костного мозга, которые не оплачиваются государством. Донор Алины проживает на территории России, и его не нужно везти из-за границы, поэтому нужная сумма сравнительно небольшая.

Но ситуация осложняется тем, что в России есть практически единственная благотворительная организация, помогающая не только детям, но и взрослым людям с диагнозом "рак крови". Это фонд "АдВита". Они согласились помочь Алине, но так как поток тех, кто со всей страны обращается к ним, огромен, они не успевают собрать нужную сумму вовремя и связались с фондом "Облака" с просьбой поддержать Алину. И нам невероятно важно успеть помочь спасти девушку.

Так случилось, что не реже раза в месяц благотворительный фонд "Облака" успешно оказывает срочную помочь тем, кто прямо сейчас борется за жизнь. Помощь уже была оказана маленькому Ванечке с редким генетическим заболеванием, Сонечке, которая сейчас уже начинает лечение, Надежде – медсестре детской больницы, которая сейчас прикована к постели. И, конечно же, невозможно отказать Ларисе – маме, которая боится потерять свою единственную дочь, невозможно пройти мимо и лишить Алину шанса на спасение. Лариса и ее муж – простые рабочие на заводе, в их собственности нет ни квартиры, ни машины, и для них невозможно собрать необходимую сумму.

Сейчас Алина проходит многочисленные обследования, чтобы подготовиться к пересадке. Она буквально живет на два часовых пояса, постоянно созваниваясь с врачами из Санкт-Петербурга. И уже 25 апреля ей нужно вылететь в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой, где 18 мая должна состояться операция. Всё, от чего сейчас зависит жизнь девочки, уже никак не зависит ни от самой Алины, ни от ее мамы.

Очевидно, что необходимая и кажущаяся большой сумма 400 000 рублей растает без следа, если человек, который хочет помочь, сделает всего две вещи:

1. Перечислит для Алины посильное для его семьи пожертвование

2. Расскажет об Алине и ее борьбе за жизнь своим родственникам, друзьям и коллегам.

Срочным распространением информации об Алине сейчас занимается и вся команда фонда.

Рак крови не имеет профилактики и понятных причин возникновения, с этой болезнью однажды может столкнуться каждый.

"Если вы хотите провести в пользу Алины благотворительное мероприятие, мы просим вас также связаться с фандрайзером фонда Людмилой. О любой инициативе помощи мы немедленно расскажем семье Алины и согласуем с ними. Подробный отчет о помощи Алине будет выставлен на сайте и в социальных сетях фонда "Облака". Мы просим с пониманием отнестись к тому, что фонд без согласия семьи не имеет права разглашать личные данные Алины и ее семьи, все силы которых сейчас брошены на подготовку дочери к операции," — говорит директор благотворительного фонда "Облака" Джамиля Семененко.

Если у вас есть желание и возможность в частном порядке пожертвовать Алине крупную сумму денег и частично или полностью закрыть сбор, мы просим вас связаться с фандрайзером фонда Людмилой, позвонив или написав в WhatsApp: 89039471052 для предоставления необходимых документов и отчетности.

Пожалуйста, воспользуйтесь нашими реквизитами, чтобы перечислить пожертвование для Алины.

Вся необходимая медицинская документация о состоянии Алины имеется в фонде.

Сумма к сбору – 400 тысяч рублей.

Любой перевод мы просим вас сделать целевым и написать СМС: "Алина, живи":

Cбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);

По номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.

Яндекс-кошелек: 410016197087867 - Qiwi кошелек: +79609612442 - Отправив SMS с телефона на короткий номер 3434 В сообщении нужно набрать кодовое слово Облака, затем пробел и сумму пожертвования. Например, "Облака 50" - На расчетный счет фонда "ОБЛАКА":р/с № 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК",к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.Отчет о поступивших средствах вы можете увидеть под постом.

Публикация фотографий сделана с согласия семьи на оказание материально, юридической и психологической помощи в рамках реабилитационной программы фонда.

#облакафонд #поможемвместе #барнаулпомогает #благотворительность #волонтерство