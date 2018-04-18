Фото: chert-poberi.ru
Суд в Барнауле вынес приговор двум мужчинам, которые напали на посетителя магазина по реализации спиртного — один из злоумышленников откусил потерпевшему часть уха.
Как сообщили в краевой прокуратуре, летом прошлого года в одном из магазинов по реализации алкоголя осужденные увидели у потерпевшего деньги и ценное имущество.
"Один из них позвал потерпевшего за магазин, где после отказа передать имущество обхватил его шею рукой, ограничивая сопротивление, и откусил часть уха, причинив легкий вред здоровью, а после совместно со вторым осужденным похитили его деньги, часы, серебряную цепочку", — уточняют в надзорном ведомстве.
Злоумышленника, который откусил ухо барнаульцу, приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима. Второй обвиняемый будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима.
Комментарии
Тайсон, это ты?
это подтверждает истину: алкоголь вреден для здоровья!