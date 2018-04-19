Уже много лет врачи Клиники микрохирургии глаза "Евростиль" помогают людям вернуть зрение. Прием в клинике ведут высококвалифицированные врачи-офтальмологи и офтальмохирурги международного класса. За все время работы руками специалистов клиники было восстановлено и сохранено зрение у нескольких тысяч пациентов. Мы пообщались с кандидатом медицинских наук, врачом-офтальмологом высшей категории КМГ "Евростиль" Богушем Ильей Васильевичем.
Он рассказал о возможностях операции – эксимер-лазерной коррекции зрения и каких результатов можно достичь за счет этой процедуры. Основные вопросы, проблемы, которые останавливают пациентов перед операцией, читайте в нашем интервью.
- Насколько это болезненная процедура?
Илья Васильевич: Данная процедура безболезненна. Конечно, нельзя сказать, что ощущения приятные, но это точно не боль.
- Как долго длится операция?
Илья Васильевич: Операция на два глаза длится около 15 мин, полное пребывание пациента в клинике обычно продолжается не более 2 часов — это и подготовка к самой операции, и мониторинг после.
- Насколько необходимо брать больничный после проведения операции?
Илья Васильевич: Если пациент нуждается в листе нетрудоспособности, клиника, конечно же, его предоставляет.
- А если, к примеру, пациент живет в Рубцовске, нужно ли ему приезжать и ложиться в стационар?
Илья Васильевич: Данная операция не требует госпитализации в стационар, главное – заранее пройти офтальмологические обследования, получить рекомендации доктора, а также памятки о дальнейших рекомендациях. После операции требуется осмотр офтальмологом, поэтому минимум две ночи рекомендуется провести в городе. План бесплатных послеоперационных осмотров отражается в карточке и выдается пациенту в виде памятки.
- Как долго ждать своей очереди на операцию?
Илья Васильевич: Очереди как таковой не существует, главное, чтобы пациент был обследован и имел необходимые клинико-диагностические анализы. Операции проводятся 2 раза в месяц.
- Уверена, остаться без зрения страшно... Какие риски у операции?
Илья Васильевич: Индивидуальные риски объясняет врач на консультации, статистику возможных осложнений и вероятность их возникновения можно посмотреть в памятке на сайте КМГ "Евростиль".
- Если оперировать необходимо оба глаза, можно ли сделать это за одну операцию?
Илья Васильевич: Рефракционные операции делают, как правило, на оба глаза.
- Может ли так случиться, что после операции не будет должного эффекта?
Илья Васильевич: Результат и послеоперационный прогноз оговариваются индивидуально до операционного вмешательства. Все очень индивидуально.
- Можно ли сразу после операции водить автомобиль?
Илья Васильевич: Как и после любого воздействия, существует реабилитационный период, как правило, он индивидуален. Многим пациентам разрешают смотреть телевизор (пользоваться компьютером) через 1-3 дня, а также управлять автомобилем. Главное – помнить, что была операция, и выполнять рекомендации врача.
- Есть ли возрастные ограничения для проведения этой операции?
Илья Васильевич: Возрастные ограничения связаны с состоянием здоровья глаз, а также возрастными изменениями — все это оговаривается на консультации с врачом-офтальмологом.
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