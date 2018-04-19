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Эксимер-лазерная коррекция: что это и для кого

, ИА "Амител"
Врач-офтальмолог высшей категории рассказал о том, как страшно остаться без зрения, и очередях на операцию по лазерной коррекции

Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Богуш Илья Васильевич

Уже много лет врачи Клиники микрохирургии глаза "Евростиль" помогают людям вернуть зрение. Прием в клинике ведут высококвалифицированные врачи-офтальмологи и офтальмохирурги международного класса. За все время работы руками специалистов клиники было восстановлено и сохранено зрение у нескольких тысяч пациентов. Мы пообщались с кандидатом медицинских наук, врачом-офтальмологом высшей категории КМГ "Евростиль" Богушем Ильей Васильевичем. 

Он рассказал о возможностях операции – эксимер-лазерной коррекции зрения и каких результатов можно достичь за счет этой процедуры. Основные вопросы, проблемы, которые останавливают пациентов перед операцией, читайте в нашем интервью.

- Насколько это болезненная процедура? 

Илья Васильевич: Данная процедура безболезненна. Конечно, нельзя сказать, что ощущения приятные, но это точно не боль.

 - Как долго  длится операция? 

Илья Васильевич: Операция на два глаза длится около 15 мин, полное пребывание пациента в клинике обычно продолжается не более 2 часов — это и подготовка к самой операции, и мониторинг после.

 - Насколько необходимо брать больничный после проведения операции?

Илья Васильевич: Если пациент нуждается в листе нетрудоспособности, клиника, конечно же, его предоставляет. 

 - А если, к примеру, пациент живет в Рубцовске, нужно ли ему приезжать и ложиться в стационар? 

Илья Васильевич: Данная операция не требует госпитализации в стационар, главное – заранее пройти офтальмологические обследования, получить рекомендации доктора, а также памятки о дальнейших рекомендациях. После операции требуется осмотр офтальмологом, поэтому минимум две ночи рекомендуется провести в городе. План бесплатных послеоперационных осмотров отражается в карточке и выдается пациенту в виде памятки.

- Как долго ждать своей очереди на операцию?

Илья Васильевич: Очереди как таковой не существует, главное, чтобы пациент был обследован и имел необходимые клинико-диагностические анализы. Операции проводятся 2 раза в месяц.

 - Уверена, остаться без зрения страшно... Какие риски у операции?

Илья Васильевич: Индивидуальные риски объясняет врач на консультации, статистику возможных осложнений и вероятность их возникновения можно посмотреть в памятке на сайте КМГ "Евростиль".

 - Если оперировать необходимо оба глаза, можно ли сделать это за одну операцию?

Илья Васильевич: Рефракционные операции делают, как правило, на оба глаза.

 - Может ли так случиться, что после операции не будет должного эффекта?

Илья Васильевич: Результат и послеоперационный прогноз оговариваются индивидуально до операционного вмешательства. Все очень индивидуально.

 -  Можно ли сразу  после операции водить автомобиль?

Илья Васильевич: Как и после любого воздействия, существует реабилитационный период, как правило, он индивидуален. Многим пациентам разрешают смотреть телевизор (пользоваться компьютером) через 1-3 дня, а также управлять автомобилем. Главное – помнить, что была операция, и выполнять рекомендации врача.

 -  Есть ли возрастные ограничения для проведения этой операции?

Илья Васильевич: Возрастные ограничения связаны с состоянием здоровья глаз, а также возрастными изменениями — все это оговаривается на консультации с врачом-офтальмологом.


Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"
г. Барнаул, ул. Молодежная, 3-Б
тел.: +7 (3852) 669-669; +7 (3852) 66-99-66
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00
суббота с 9:00 до 16:00
выходной воскресенье
www.eurosyle-barnaul.ruИмеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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