Фото: proural.info
В Алтайском крае начинается санитарная очистка и дезинфекция на территориях, которые были подтоплены во время паводка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что уже обработано 811 выгребных ям, 680 трубчатых колодцев, 2551 жилой дом. Также ведется работа по очаговой дератизации.
С целью профилактики кишечных инфекций среди населения, которое пострадало от паводка, проводится фагирование дизентерийным и интести-бактериофагами, вакцинация против вирусного гепатита А контингентов групп риска. Уточняется, что фагированием охвачено 3246 человек, включая 340 сотрудников МЧС и военных. Против вирусного гепатита А вакцинировано 474 человека
В сообщении подчеркивается, что для обработки помещений чаще применяют препараты, содержащие хлор, поскольку он воздействует на большинство возбудителей инфекций. Обеззараживать приходится все в доме, включая мебель, посуду, белье и игрушки. Также необходимо обеззараживать баню, туалет, выгребную яму и огород, если его тоже затапливало, отмечают в ведомстве.
Комментарии