Фото: vk.com/assnso
Серьезное ЧП произошло в среду, 18 апреля, на железнодорожной станции Евсино в Новосибирской области — здесь сошли с рельсов сразу два товарных поезда.
О происшествии проинформировали в паблике аварийно-спасательной службы Новосибирской области.
"Сошли с рельсов два товарных поезда, один из которых перевернулся, повреждены мачты электропередач. По предварительной информации, среди работников станции и жителей посёлка жертв нет", — говорится в сообщении.
В Главном управлении МЧС России по региону уточняют, что ЧП случилось в 15:30. По данным спасателей, произошел сход тепловоза с подъездных путей с последующим столкновением с грузовым поездом.
"Для проведения аварийно-восстановительных работ к месту происшествия выехал восстановительный поезд со станции "Инская". Для уточнения обстановки, сбора сведений и координации действий спасательных формирований к месту происшествия направлены: оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Искитимского района; оперативная группа ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области", — добавляют в экстренном ведомстве.
В МЧС добавляют, что на месте задействован 81 человек, 17 единиц техники.
Комментарии
Вот те раз
ТЭМ2-5608 не РЖДшный тепловоз. Промтранспортный чей-то.
Какая разница чей тепловоз. Такие аварии это не позволительно! Завтра он с составом ядерных отходов столкнётся, это нормально будет?
вот те два
Ну, вот и советские тепловозы под откос пошли...