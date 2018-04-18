Среда, 18 Апрель, 18:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,15
€ 75,84
462981
3°
Обь
509см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Барнаульский аэропорт готов обновить "колючку" по периметру за 3 млн рублей

, ИА "Амител"
Работы будут идти 2 месяца и завершатся к июлю, всего предстоит заменить 7500 пог. м проволоки

Фото: russian.alibaba.com

Барнаульский аэропорт имени Г.С. Титова к середине лета намерен отремонтировать ограждение по периметру воздушной гавани. Всего на данные работы может быть выделено 3,1 млн рублей.

Как следует из материалов Госзакупки, итоги конкурса аэропорт подведет не позднее 28 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,1 млн рублей. Пока в запросе предложений поучаствовало 5 барнаульских компаний. Все они сыграли на понижение. "СпецСтройМонтаж-А" предложил 3,025 млн рублей, "Сиб-Риа" — 2,307 млн рублей, "Контракт-Сибирь-Алтай" — 3,011 млн рублей, "ПроМа" — 2,415 млн рублей, ИСО “Вершина" — 2,364 млн рублей.

Работы должны начаться уже в мае, они займут не более 70 дней. Правда, при этом большой спешки от подрядчика аэропорт не требует: изыскания должны занять не менее 60 дней.

Что предстоит сделать победителю аукциона за это время? Во-первых, демонтировать горизонтальную колючую проволоку "Егоза" высотой 45 см (всего 7500 пог. м). Далее смонтировать вертикальное ограждение "Егоза" (высота — 30 см) на существующий барьер безопасности (общий объем работ — 7500 пог. м). Наконец, требуется установить все тот же тип заграждения ("Егоза", h=45 см).

Все работы будут производить в дневное время суток, не нарушая функционирование аэропорта. Гарантия должна составить не менее двух лет.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

18.04.2018 17:38
- гость -

Вот зачем это всё? От кого? Кусачки в любом хозмаге продаются.

0  0
18.04.2018 17:48
- гость -

И почему не миллиард. Проволка-то дорогая да ещё колючая.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
18:28
Песков: Путин в курсе решения о блокировке Telegram 0
18:11
Белый дом уведомил РФ, что пока не будет вводить новые санкции 1
17:51
Чайка рассказал о сотрудничестве Березовского со спецслужбами Британии 1
17:35
Орнитолог рассказал о том, как сова оказалась в центре Барнаула 0
17:32
Барнаульский аэропорт готов обновить "колючку" по периметру за 3 млн рублей 2
17:21
Китай признал дефектным купленный на Украине авианосец "Варяг" 6
17:11
Глава Барнаула Дугин проехался на автобусе по нуждающимся в ремонте дорогам 3
17:01
Два поезда сошли с рельсов под Новосибирском 5
16:51
Дезинфекция домов после паводка начинается в Алтайском крае 1
16:33
Посетителю алкогольного магазина в Барнауле откусили ухо 3
16:22
Юристы Telegram пожалуются в Генпрокуратуру на Роскомнадзор 5
16:13
Найдена пропавшая в Барнауле пенсионерка 0
16:02
Первая волна: интерактивная карта паводковых районов Алтайского края 1
15:50
СМИ: напавший на школу в Башкирии подросток был "колумбайнером" 0
15:32
Пропавшего на Алтае жителя Тальменки нашли живым 1
15:23
Новосибирские ученые разработали сверхпрочные шурупы для позвоночника 3
15:14
Весенняя уборка: остановки и дорожные ограждения начали мыть в Барнауле 0
15:04
Путин поблагодарил алтайских чиновников за работу 3
14:49
Война за территорию: стая ворон напала на сову в центре Барнаула 8
14:32
Бомбу времен Второй мировой войны нашли у центрального вокзала в Берлине 0
14:22
Стоит ли покупать саженцы малины и крыжовника с распустившимися почками 0
14:13
Против напавшего на школу в Башкирии подростка завели уголовное дело 0
14:05
Грозы и +26 градусов: на Алтайский край надвигается мощная волна тепла 5
13:48
Экс-главу казенного центра занятости на Алтае осудили за мошенничество 3
13:32
Глава Башкирии выехал в Стерлитамак после нападения в школе 0
13:21
38-летний мужчина пропал без вести в Барнауле 4
13:12
Уголовное дело возбудили в Хабаровске после гибели подростка под поездом 0
13:07
Нападение на школу в Башкирии: что известно к этому часу 9
13:02
Дело главы алтайского Росприроднадзора продолжает "гулять" по судам 3
12:50
Переобуваемся по погоде: когда стоит поменять зимние шины на летние 4
12:40
Мир Дикого Запада: продолжаем разыгрывать билеты на закрытый показ 0
12:35
Алтайскому краю предрекли серьезные пожары уже в мае из-за жаркой погоды 4
12:22
Подросток в Башкирии напал с ножом на одноклассников и поджег школу 5
12:16
Визы на китайский остров Хайнань отменят для россиян с 1 мая 26
12:04
ТЦ "Район" временно закрыли в Барнауле из-за нарушения норм безопасности 20
11:51
Прошлый век: свадебные фотографии столетней давности 9
11:40
Не по карману: из-за чего выросли цены на авиабилеты 4
11:34
Украинские моряки пригрозили Порошенко возвращением в Крым 30
11:26
Жесткая авария произошла на трассе Барнаул — Павловск 5
11:15
Алтай признали не готовым к сезону пожаров, перепутав с Амурской областью 2
11:07
Молодого бийчанина судят за хищение пенсии по инвалидности у подростка 1
10:54
Сайт музея Кремля перестал работать из-за блокировки одного из сервисов 3
10:37
Режим ЧС готовятся отменить на Алтае с завершением первой волны паводка 0
10:24
Минтруд предложил увеличить пособие по безработице 2
10:16
Оградительный вал укрепили в преддверии паводка в барнаульском Затоне 3
10:07
Роскомнадзор может до конца года заблокировать Facebook 26
10:05
"Алтайкрайэнерго": технологическое присоединение к электросетям 2
10:00
"Меланжист Алтая" предлагает "умные" костюмы от клещей 0
09:54
Жива и здорова: найдена пропавшая 15-летняя девочка из Алтайского края 1
09:36
Мастер из Новосибирска изготовил фигуру талисмана ЧМ-2018 высотой 1,5 мм 8
09:28
Уровень Оби "завис" в 30 сантиметрах от критической отметки 3
09:14
Загоревшийся жилой дом в Бийске тушили 15 пожарных 0
09:08
Госдеп: Россия продлила разрешение на пролеты американских лайнеров 10
09:00
Хочешь все узнать про свет? Спроси у гендиректора БГЭС
Традиционная онлайн-конференция со специалистами Барнаульской горэлектросети проходит на Amic.ru
08:58
Автомобиль сбил насмерть шестилетнего мальчика в Горном Алтае 1
08:42
Пробки в шесть баллов ждут барнаульцев утром 18 апреля 0
08:24
Глава Роскомнадзора отметил талант команды создателей Telegram 7
08:17
Что за акция "Дорога к обелиску" в Барнауле и кто может принять участие 1
08:04
Ежедневник: события 18 апреля в России и мире 0
07:50
Утонувшие рыцари и единая Русь: мифы о Ледовом побоище 52
07:34
Лучший блюзовый музыкант страны выступит в ресторане "Барнаул" 0
07:22
Какая судьба ждет старый мост в Барнауле: три варианта развития событий 25
07:03
Коттедж с видеонаблюдением и теплым бассейном продают в Барнауле за 6,7 млн 7
07:00
Большой гоночный уикенд во Франции. Как попасть туда бесплатно 0
06:48
Как подготовить машину к лету: 6 шагов в инфографике от Amic.ru 3
06:32
Цены на бензин и солярку подскочили в Алтайском крае 17
06:23
Зарплаты в Алтайском крае в первые два месяца 2018-го выросли на 10,7% 29
06:14
Ветер, дождь и снег обещают в Алтайском крае 18 апреля 0
06:01
Забытая клубная жизнь Барнаула. Часть вторая 7
05:01
Племянница Скрипаля намерена обратиться в ООН при отказе в британской визе 0
04:03
Советник Трампа объяснил слова Хейли о новых антироссийских санкциях 3
03:03
В ООН нашли нарушения прав человека в ситуации с блокировкой Telegram 1
02:02
Мимо Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит 0
01:04
Работу Донецкой фильтровальной станции хотят остановить из-за обстрелов 0
00:08
Российские военные нашли в Сирии склад химикатов боевиков 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.