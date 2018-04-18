Орнитолог рассказал о том, как сова оказалась в центре Барнаула

Сова, которая "заблудилась" в центре Барнаула, скорее всего, действительно заблудилась по пути к гнездованию. Как сообщил ИА "Амител" известный орнитолог Алтайского края Алексей Эбель, в окрестностях площади Сахарова летает длиннохвостая неясыть.
"Птица вполне обычная для нашего города. Они гнездятся в садоводствах Барнаула и у нас в дендрарии. Сейчас они как раз кочуют к местам гнездования. И каким-то образом эта птица оказалась в центре города", — рассказал ученый.
По его словам, лучше бы помочь птице покинуть пределы города, иначе ее будут терроризировать вороны, что сегодня и наблюдал фотокорреспондент Amic.ru.
"Впрочем, если птица здоровая, то она сама им не дастся", — заключил ученый.
Справка: Неясыть длиннохвостая (Strix uralensis) — сова из отряда совообразных (Strigiforme), семейства совиных (Strigidae), рода неясыти (Strix). Крупная и светлая птица. Очень подвижна, деятельна, в особенности в пасмурную погоду. Длина тела самца достигает 575 мм, самки крупнее — до 600 мм. Размах крыльев самцов до 1 190 мм, у самок до 1 225 мм. Вес самцов в среднем 720 г, самок – до 970 г. Длиннохвостая неясыть всеядна. Однако основным ее кормом являются мышевидные грызуны. Широко распространенный вид в тайге России вид сов. В южной части края немногочисленна, но местами обычна. Обитает в равнинной тайге, по окраинам горной тайги и в предгорьях Саян. В горы поднимается по кедровникам до 1 500—1 600 м. Населяет как лиственные, так и темнохвойные леса. В природе длиннохвостые неясыти живут около 10 лет, в неволе доживают и до 20.
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