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"Классический русский балет" привезет в Барнаул "Спящую красавицу"

, ИА "Амител"
Московская труппа приедет на гастроли в краевую столицу осенью

Фото: Evgeny-yurshin.livejournal.com

Успешная московская труппа "Классический русский балет" привезет в краевую столицу постановку "Спящая красавица". Это балет в двух действиях, в основу которого положена музыка Петра Чайковского и хореография Мариуса Петипа в редакции Хасана Усманова. Показ пройдет в театре драмы 18 октября.

Напомним, что в труппу "Классического русского балета" вошли лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России. В формировании коллектива "Классического русского балета" принял участие его художественный руководитель, солист театра Хасан Усманов.

"Классический русский балет", помимо выступлений на столичных сценах, активно гастролирует по России и за рубежом.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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