Фото: fotokto.ru
Жителей Алтайского края в четверг, 19 апреля, ждет ветреная погода и дожди. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в отдельных районах ожидается дождь, в предгорьях с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, утром местами туман.
Дневные температуры в крае составят +5...+10 градусов. Ветер будет восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.
В Барнауле во второй половине дня ожидается дождь. Днем в краевой столице температура воздуха составит +5...+7 градусов. Ветер будет восточный, 3-8 метров в секунду.
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