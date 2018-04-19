Фото: Amic.ru
Глава Барнаула Сергей Дугин во время объезда дорог города с журналистами 18 апреля дал распоряжение председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антону Шеломенцеву заняться проблемным перекрестком улицы Молодежной и проспекта Ленина, где после осадков образовывается огромная лужа. Водоотведение будет установлено в рамках проекта "Комфортная городская среда".
Этот участок уже много лет является одним из проблемных в центре краевой столицы. После дождя или весной горожане вынуждены обходить лужу, иногда выходя при этом на проезжую часть проспекта Ленина, что создает угрозу безопасности.
В прошлом году, как отметил Дугин, Молодежная была отремонтирована подрядчиком "Барнаульское ДСУ №4". Дорожное полотно после зимы в идеальном состоянии, но есть проблема из-за того, что вода скапливается в яме прямо на перекрестке. Эта проблема существует уже много лет. В этом году по программе "Комфортная городская среда" на объекте сделают достойный пешеходный переход.
"Мы эту проблему ликвидируем в ближайшее время, чтобы люди не выходили на проезжую часть. Это неправильно. До конца года мы эту проблему закроем", — отметил Сергей Дугин.
Также со временем аналогичную проблему решат на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского.
Комментарии
Подобные лужи почти на всех перекрестках, "отремонтированных" по этой программе. Наглое растаскивание бюджетных средств при создании видимости бурной деятельности...
Дигин версус лужа....
а красноармейский-молодежная (со стороны администрации жд района), молодежная-ядринцева, строителей-социалистический надо по лужам плыть?
Что неужели лужа по колено?