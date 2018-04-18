Фото: rbk.ru
Борис Березовский при всех своих криминальных талантах не мог достать полоний для отравления Александра Литвиненко, он действовал вместе с британскими спецслужбами, за что и поплатился жизнью, решив вернуться на родину. Такое заявление сделал генпрокурор РФ Юрий Чайка в рамках своего выступления с докладом в Совфеде, передает РИА "Новости".
Бежавший в Британию Литвиненко скончался в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210.
"Хотя Березовский играл ключевую роль в этой провокации, автором сценария он не являлся", — заявил Чайка, добавив, что Березовский, без сомнения, "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".
Генпрокурор отметил, что спецслужбы не могли допустить, чтобы "носитель секретов об акте ядерного терроризма" покинул Британию, а информация об этом досталась бы России.
Агентство напоминает, что Березовский получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. В России олигарха обвиняли в финансовых махинациях и требовали его экстрадиции, однако Лондон ответил отказом.
Предпринимателя нашли мертвым 23 марта 2013 года в жилище его супруги в британском Аскоте. Следствие назвало причиной смерти суицид.
Вскоре после смерти Березовского распространилась информация о том, что олигарх написал письмо Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил отправку Путину личного письма от Березовского. Экс-депутат признавал ошибки и хотел вернуться в РФ.
Комментарии
Когда в нашем правительстве появятся штатные сказочники?