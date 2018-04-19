Фото: avito.ru
Двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью 140 квадратных метров продают в центре Барнаула за 8 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на пятом и шестом этажах монолитного дома на улице Крупской. Окна квартиры выходят на три стороны дома. Имеется четыре лоджии, два санузла. Уровни квартиры соединены красивой деревянной лестницей.
"Зал с электрокамином и лоджией, спальня, кухня, холл, совмещенный санузел с джакузи — на первом этаже; три спальни, холл, совмещённый санузел — на втором этаже. Добротный, качественный ремонт из качественных материалов, межкомнатные двери из натурального дерева, фасад кухонного гарнитура из дуба, кафель на полу из Италии", — отмечает автор объявления.
Во дворе имеется парковка.
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