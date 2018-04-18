Фото: independent.co.uk
Соединенные Штаты уведомили Россию через посольство в Вашингтоне, что пока не собираются вводить новые антироссийские санкции. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в МИД РФ.
"Я могу подтвердить, что США уведомили посольство России, что новых санкций пока не будет", — цитирует агентство своего собеседника.
Напомним, в конце минувшей недели постпред США при ООН Никки Хейли в интервью каналу CBS заявила, что "грядут новые санкции в отношении РФ" из-за ее поддержки Сирии, а объявить о них должны были 16 апреля. Позднее глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу заявил, что Хейли не была своевременно уведомлена о том, что американская администрация изменила позицию относительно введения новых антироссийских ограничений.
Комментарии
А как же подарочные санкции на инаугурацию? Или ракетный удар будет?