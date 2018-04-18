Фото: news24-7.ru
Российский лидер Владимир Путин в курсе решения суда о блокировке мессенджера Telegram. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
Песков подчеркнул, что данный вопрос является, скорее, правительственным, однако, "конечно, президент в курсе того решения, которое было принято судом о блокировке". Такой ответ представитель Кремля дал на вопрос, докладывали ли главе государства о ситуации с блокировкой мессенджера.
Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать мессенджер немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, РКН начал блокировать Telegram в России в соответствии с решением суда, что привело к сбоям в работе ряда ресурсов.
Комментарии