Фото: twitter.com

Один человек стал жертвой инцидента с самолетом американской авиакомпании Southwest Airlines, который накануне совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на представителя Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB, орган по расследованию происшествий на транспорте) и канал MSNBC.

В заявлении компании сказано, что инцидент произошел с рейсом номер 1380, который выполнял Boeing 737-700. На борту воздушного судна находились 143 пассажира и пятеро членов экипажа. СМИ сообщили, что летевший из Нью-Йорка в Даллас (Техас) самолет экстренно приземлился в Филадельфии из-за проблем с двигателем. По словам очевидцев, попавшие в салон обломки двигателя задели одного из пассажиров. Как минимум один человек был доставлен в больницу.

Представитель NTSB отметил, что в результате произошедшего один человек скончался. "У нас есть информация об одном погибшем", — заявил он. Данные о личности погибшего не были предоставлены.

СМИ сообщили, что еще "12 пассажиров были осмотрены врачами и семерым пассажирам, которые получили легкие травмы, была оказана помощь на месте".

BREAKING: Southwest plane makes emergency landing at Philadelphia Airport after reportedly depressurizing mid-flight.



The father of a female passenger said she was partially sucked out of the plane, but then pull backed by other passengers, WCAU reports. pic.twitter.com/bl4xRqPWaQ