Фото: tsargrad.tv
Около 60% россиян не беспокоятся из-за снижения курса рубля по отношению к доллару и евро.Об этом этом пишет ТАСС, ссылаясь на итоги опроса ВЦИОМ.
Агентство отмечает, что заметный рост курса валют начался на минувшей неделе. При этом две трети опрошенных (66%) не собираются предпринимать никаких действий, если американская валюта и дальше будет дорожать.
Подчеркивается, что подорожание иностранной валюты вызывает тревогу у 36% респондентов, причем эта доля намного выше среди москвичей и петербуржцев — 46%.
По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство опрошенных (94%) не покупали какую-либо иностранную валюту в последние пару месяцев. При дальнейшем росте курса доллара 12% респондентов выберут путь траты сбережений на мелкие нужды, 8% намерены вложить накопления в недвижимость или иные ценные вещи.
Согласно данным опроса, причины падения курса рубля граждане РФ в основном (23%) видят в санкциях против страны.
Опрос проводился с 12 по 13 апреля по телефону. Объем выборки составил две тысячи человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
Комментарии
Да россиян похоже совсем ничего не волнует.
Наверное по тому, что денег нету, какой смысл волноваться?