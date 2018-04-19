Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря
Так, сегодня во многих странах мира отмечается День подснежника. Этот праздник был учрежден в 1984 году в Англии. День подснежника призван обратить внимание на проблему исчезновения этих прекрасных цветов, поскольку сейчас большинство видов подснежников занесено в Красную книгу.
19 апреля в России отмечают День полиграфии – профессиональный праздник тех, кто связан с выпуском печатной продукции. Считается, что в этот день в 1563 году первопечатник Иван Фёдоров начал работу над книгой. Тогда же, в середине 16 века, по указу Ивана Грозного в Москве была основана и первая типография, положившая начало печатному делу на Руси. Поэтому 19 апреля и решено было выбрать в качестве дня рождения Российской полиграфии.
А еще сегодня День работников ломоперерабатывающей отрасли. Дата выбрана не случайно – 19 апреля 1922 года вышло постановление Совета Труда и Обороны СССР о создании объединения "Металлоторг". С тех пор все вопросы, связанные со сбором и реализацией металлического лома, координировала новая организация.
А в Израиле 19 апреля отмечают главный государственный праздник – День независимости. Дата приурочена к провозглашению государства Израиль в 1948 году.
235 лет назад, 19 апреля 1783 года, был издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России. В документе жителям полуострова обещалось "свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их в равне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру...".
А 83 года назад, 19 апреля 1935 года, в Москве было основано добровольное спортивное общество "Спартак".
В разгар Великой Отечественной войны, 19 апреля 1943-го, было учреждено Главное управление контрразведки "Смерш" (смерть шпионам).
В 1970-м в этот день с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101 – легендарная "Копейка".
В истории же нашего края 19 апреля примечательно тем, что 100 лет назад в этот день родился алтайский поэт Иван Фролов (на фото). Он умер в возрасте 39 лет, но оставил большой след в поэзии Алтая.
А 99 лет назад, 19 апреля 1919 года, барнаульский Народный дом (на фото), сегодня это здание филармонии, был реквизирован под военный постой. В то время, напомним, в стране шла Гражданская война.
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