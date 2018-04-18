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Сотрудники группы по обеспечению безопасности ООН в Сирии попали под обстрел в Думе. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на канал Sky News и главу ОЗХО.
"Глава ОЗХО заявил, что группа ООН по обеспечению безопасности попала под обстрел в сирийской Думе", — цитирует агентство сообщение канала.
СМИ ранее сообщали, что эксперты миссии ОЗХО пока не могут выехать на место предполагаемого ЧП с химоружием в сирийской Думе для проведения работ из-за сообщений о перестрелке в городе, которая произошла накануне, 17 апреля.
Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что миссия ОЗХО сможет направиться к месту предполагаемого инцидента в сирийской Думе 18 апреля. Днем ранее город посетили специалисты ООН по безопасности.
Напомним, в ночь на минувшую субботу коалиция во главе с США выпустила по территории Сирии свыше 100 ракет. Поводом стало якобы применение химоружия в городе Дума.
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