Фото из открытых источников

Гордость российского тенниса Мария Шарапова вошла в ТОП-100 самых популярных спортсменов мира, заняв в рейтинге американского телеканала ESPN 21-ю строчку.

За свою карьеру она выиграла все турниры "Большого шлема" и сегодня является самой узнаваемой теннисисткой нашей страны. А еще Мария очень красивая женщина. Предлагаем подборку ее фотографий.

Впервые данная фотоподборка была опубликована на Amic.ru 19 апреля 2018 года