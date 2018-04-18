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Глава Банка России Эльвира Набиуллина за минувший год увеличила свой доход на 25%, до 33,8 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на депутатскую декларацию ее мужа — ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, которая была опубликована в среду, 18 апреля, на сайте Мосгордумы.
Подчеркивается, что Набиуллина обогнала супруга по уровню годового дохода: Кузьминов в минувшем году задекларировал 29,9 миллиона рублей.
В собственности главы Центробанка находятся квартира площадью 112,2 кв. м, 1/3 доли еще в одной квартире площадью 70,6 кв. м. Также она владеет 15-летним седаном Jaguar S-Type.
Агентство отмечает, что, согласно данным Федеральной резервной системы, годовая зарплата бывшей главы американского Центробанка Джанет Йеллен, которая ушла в отставку в начале этого года, составила в 2017 году $199,7 тысячи. Доход Набиуллиной в пересчете в доллары составил в прошлом году порядка $580 тысяч, исходя из среднегодового курса рубля в 58,3 рубля за доллар.
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