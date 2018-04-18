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Журнал People признал 38-летнюю Пинк самой красивой женщиной года. Об этом пишет "Российская газета".
Отмечается, что исполнительница и актриса появилась на обложке журнала вместе со своими детьми — шестилетней дочерью Уиллоу и сыном Джеймсоном, который отпразднует двухлетие в декабре 2018-го.
Пинк (Алиша Бет Мур) отметила, что пока в продаже новый номер издания, она "будет чувствовать себя решительно более красивой". Также она добавила, что главным ее козырем является чувство юмора.
Газета напоминает, что в минувшем году People признал красивейшей женщиной планеты американскую актрису Джулию Робертс, которая отмечала свое 49-летие.
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