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Прокуратура на протяжении нескольких лет запрещала проверки противопожарной безопасности в сгоревшем кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на СКР.
Подчеркивается, что следователи изъяли документы, которые подтверждают, что несколько предприятий малого и среднего бизнеса, включая "Кемеровский кондитерский комбинат", являвшийся крупнейшим арендатором ТЦ, исключили из графика плановых проверок.
"По обстоятельствам включения в данную категорию <…> допрошены прокурор города Кемерово и его помощник", — цитирует агентство сообщение.
Отмечается, что, согласно пояснению городского прокурора, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.
Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что надзорные органы уклонялись от проверок сгоревшего ТЦ, прикрываясь надзорными каникулами, несмотря на то, что у них были все полномочия для этого.
Чайка добавил, что на объектах, где есть высокая вероятность несчастных случаев, проверки проводить не только разрешено, но и нужно.
В начале недели стало известно, что в ГУ МЧС по Кемеровской области прошли обыски. Также следственные действия прошли в домах главы управления Александра Мамонтова и руководителей структурных подразделений.
Напомним, пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, включая 41 ребенка.
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