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Команде иллюзиониста Дэвида Копперфильда пришлось раскрыть секрет его трюка с исчезновением людей по требованию суда. Об этом в среду, 18 апреля, пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Ассошиэйтед Пресс".
Агентство отмечает, что британец Гэвин Кокс обратился в суд после того, как пострадал на шоу Копперфильда в Лас-Вегасе в 2013 году. Мужчина, а также десять зрителей участвовали в выполнении трюка с исчезновением. Кокс упал и получил травмы, когда его и других зрителей водили в темноте.
В суде друг и исполнительный продюсер иллюзиониста Крис Кеннер рассказал, что при исполнении трюка случайно выбранных зрителей проводят при свете фонариков тайным путем через кухню развлекательного комплекса на улицу, откуда они в нужный момент возвращаются в зал.
По словам Кеннера, за 20 лет Копперфильд выполнил данный трюк десятки тысяч раз. Также сторона иллюзиониста утверждает, что за десять минут до падения британца Копперфильд сам проходил по данному пути во время выполнения другого трюка и не испытал проблем.
Подчеркивается, что Копперфильд уже не использует в шоу трюк с исчезновением.
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