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Центризбирком решил вскрыть опечатанные документы со списками избирателей на выборах президента РФ. 150 участков, которые вызвали вопросы у избиркома, оказались в Сибири, из них 6 – в Алтайском крае, еще 2 — в Республике Алтай.
"ЦИК планирует поручить избиркомам субъектов вскрыть опечатанные мешки со списками избирателей и провести проверку соблюдения закона по включению в списки избирателей по месту нахождения", — сообщает ИА "Закон".
Срочно! ЦИК планирует поручить ИКСРФ вскрыть опечатанные мешки со списками избирателей и провести проверку соблюдения закона по включению в списки избирателей по месту нахождения. Список регионов и УИКов прилагается pic.twitter.com/287G1NF95X— ИА Закон (@zakon_agency) 18 апреля 2018 г.
Из опубликованных документов следует, что в регионах СФО проверят 150 участковых избирательных комиссий. Больше трети приходится на Кемеровскую (29) и Новосибирскую (25) области.
Кстати, в Кемеровской области результаты голосования на двух участках были аннулированы из-за вбросов, попавших на видеокамеры. Бюллетени кидали в урны сами члены УИКов, напоминает "Тайга.инфо".
Что касается Алтайского края, здесь дополнительно проверят УИКи № 11 (Алейск), 63 (Барнаул), 1615, 1630, 1633, 1634 (все расположены в Топчихинском районе). На первый взгляд, при анализе статистических данных по голосованию 18 марта каких-либо аномалий не прослеживается.
Например, УИК № 11 располагался в Технологическом техникуме в Алейске. Число избирателей, включенных в список, здесь составило 2486 человек. Из них проголосовало 1759 человек.
УИК № 63 расположен в Индустриальном районе Барнаула по адресу: улица 42-й Краснознаменной бригады, 8 (школа № 51). Из 2506 избирателей к урнам для голосования пришли 1520. В Топчихинском районе края УИКи были куда малочисленнее. Так, участок в селе Зимино посетили 237 человек (в списках значились 407), в селе Сидоровка – 276 из 420, в селе Листвянка – 66 из 81, в селе Чаузово – 124 из 150.
В Республике Алтай будут проверены два участка: один в Горно-Алтайске, другой – в Майминском районе (поселок Алферово).
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