Фото: youtube.com
Минобороны Сирии показало на видео новые средства ПВО, которые состоят на вооружении армии. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на YouTube-канал ведомства.
Среди прочих образцов оружия был продемонстрирован российский пусковой модуль "Стрелец", который предназначен для пуска ракет "Игла" и "Игла-С" с носителей наземного, воздушного и морского базирования.
Также на записи были продемонстрированы ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2Э" и иные образцы средств ПВО.
Агентство напоминает, что на минувшей неделе Соединенные Штаты, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, как они считают, используются для производства химического оружия. Коалиция выпустила свыше 100 ракет.
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