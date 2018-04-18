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Политолог Иван Мезюхо прокомментировал обращение офицеров ВМС Украины, которые покинули Крым в 2014 году, к украинскому президенту Петру Порошенко. Об этом пишет RT.
По мнению эксперта, если глава Украины не смог решить жилищный вопрос моряков за четыре года, то и сейчас "в условиях экономического и политического кризисов на Украине он не сможет ничего сделать". Мезюхо подчеркнул, что украинская армия "находится в кризисном положении, несмотря на заверения верховного главнокомандующего Украины о том, что ВСУ стали чуть ли не самой сильной армией на европейском континенте".
Политолог добавил, что в связи с предстоящими выборами от украинского президента можно ожидать популистских заявлений по данному вопросу, но не реальных действий.
"Конечно, данная ситуация не красит украинскую армию и президента в свете приближающихся выборов главы государства. Наверняка Пётр Порошенко что-то будет вынужден пообещать, но обещания таковыми и останутся", — заключил эксперт.
Напомним, ранее группа офицеров ВМС Украины, покинувших полуостров в 2014 году, обратилась к Порошенко с просьбой предоставить им квартиры взамен утраченного жилья.
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