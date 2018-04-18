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Мещанский суд Москвы назначил 100 часов обязательных работ экс-участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной за то, что она приняла участие в акции у здания ФСБ в защиту заблокированного мессенджера Telegram. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на суд.
"Алехиной назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ", — цитирует агентство своего собеседника.
Днем ранее суд оштрафовал двух девушек за участие в той же акции на 10 и 20 тысяч рублей соответственно.
Алехину и других участников акции обвиняют в "организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, что привело к нарушению общественного порядка".
Напомним, Роскомнадзор с понедельника, 16 апреля, начал блокировать мессенджер Telegram в РФ в соответствии с решением суда. Причиной этого стал отказ выдать ФСБ ключи для расшифровки писем пользователей.
Позже появилась информация, что мессенджер начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, из-за чего ведомство начало блокировать и эти адреса.
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