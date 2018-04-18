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Помощник американского госсекретаря Уэсс Митчелл заявил, что "российские наемники" якобы пытались атаковать позиции военных США в Сирии, передает РИА "Новости".
Агентство уточняет, что информация об этом содержится в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом палаты представителей Соединенных Штатов.
По его словам, безрассудное вмешательство РФ в Сирию и поддержка режима Башара Асада "повысили риск конфронтации с Западом". Митчелл добавил, что "провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения".
Митчелл добавил, что конфликт в Сирии возможно разрешить лишь в ходе женевских переговоров под эгидой ООН.
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