Фото: kuban24.tv
Сотрудники Следственного комитета задержали экс-директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игоря Мазурка. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Следователи отметили, что Мазурка подозревают в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.
Согласно данным следствия, главный архитектор Краснодара причастен к незаконной выдаче в 2013—2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажек, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов дольщиков.
Следователи совместно с УФСБ РФ по Краснодарскому краю провели обыски в жилье Мазурка и департаменте архитектуры и градостроительства. Они изъяли документацию, которая касалась незаконной выдачи разрешений на строительство и проведение соответствующих работ.
Мазурка задержали с учетом собранных доказательств. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
Комментарии