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СК сообщил о задержании главного архитектора Краснодара

, ИА "Амител"
Его подозревают в выдаче разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных домов

Фото: kuban24.tv

Сотрудники Следственного комитета задержали экс-директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игоря Мазурка. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Следователи отметили, что Мазурка подозревают в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.

Согласно данным следствия, главный архитектор Краснодара причастен к незаконной выдаче в 2013—2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажек, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов дольщиков.

Следователи совместно с УФСБ РФ по Краснодарскому краю провели обыски в жилье Мазурка и департаменте архитектуры и градостроительства. Они изъяли документацию, которая касалась незаконной выдачи разрешений на строительство и проведение соответствующих работ.

Мазурка задержали с учетом собранных доказательств. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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