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Раскрыта дата выхода второй серии "Простоквашино"

, ИА "Амител"
Всего до 2020 года выйдет 30 серий

Фото: youtube.com

Новый эпизод мульфильма "Простоквашино" выйдет в начале мая. Об этом сообщает агентство "Москва", ссылаясь на председателя правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиану Слащеву.

Сначала новая серия перезапуска советского мультфильма будет опубликована на ресурсах mail.ru, а спустя неделю обе серии опубликуют на YouTube — компания планирует запуск собственного канала на видеохостинге.

Напомним, что всего до 2020 года "Союзмультфильм" собирается выпустить 30 серий нового "Простоквашино" по 6,5 минут.

Ранее сообщалось, что эпизод "Простоквашино. Возвращение" собрал рекордные просмотры среди мультфильмов в соцсетях.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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