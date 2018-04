Фото: twitter.com

Итальянская фирма Aviointeriors создала прототип стоячих мест для самолетов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету The Telegraph.

Дизайн конструкции схож с седлом наездника. Ряд "сидений" планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет находиться мягкая обивка, которая позволит пассажиру не чувствовать дискомфорт в бедрах. Также стоячие места будут оснащены двумя подлокотниками. Подчеркивается, что сидеть на таких "креслах" невозможно — пассажиры смогут лишь облокотиться на него.

Проект разрабатывался с 2010 года. Усовершенствованная модель была представлена на минувшей неделе на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. Производители заявляют, что подобные "кресла" позволят уплотнить рассадку: они вдвое легче обычных сидений и увеличивают пассажировместимость самолета на 20%.

В компании уверены, что их "кресла" будут пользоваться спросом у авиакомпаний, в особенности для перелетов на небольшие расстояния. Также на стоячие "кресла" могут обратить внимание бюджетные авиаперевозчики. Пока продуктом заинтересовались колумбийская компания VivaColombia и ирландский лоукостер Ryanair.

It’s baaaaaack! The AvioInteriors Skyrider saddle seat is returning to #AIX18 after its controversial reception. Will the fact that 28” is normal on low-cost carriers mean that a 23” squat for a (very) short flight seems more #PaxEx palatable? #avgeek pic.twitter.com/zLylr91NiT