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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам со следующего года свободно собирать валежник для своих нужд. Об этом сообщает RT, ссылаясь на официальный интернет-портал правовой информации.
Отмечается, что закон вступает в силу с 1 января следующего года.
Издание уточняет, что поправки в Лесной кодекс позволяют гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев, их части, сучья и ветви для своих нужд.
Напомним, Госдума приняла закон 3 апреля, 11 апреля его одобрил Совфед.
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