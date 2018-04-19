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Потерпевшая сторона в лице представителей Минкультуры РФ попросили суд продлить домашний арест художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств. Об этом пишет ТАСС.
"Мы просим приобщить ходатайство представителей потерпевшей стороны, которые просят продлить меру пресечения Серебренникову, главе Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум, продессеру Юрию Итину и продюсеру Алексею Малобродскому", — заявил следователь.
По словам судьи Артура Карпова, суд после изучения решил приобщить ходатайство к материалам дела. "Согласно соблюдению состязательности сторон данное ходатайство будет приобщено", — цитирует его слова агентство.
Уточняется, что следствие просит продлить меру пресечения Серебренникову — до 19 июля, Итину — до 24 мая, Апфельбаум — до 19 июля. Малобродскому срок содержания под стражей просят продлить до 19 июня.
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