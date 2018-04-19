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Российский лидер подписал закон, согласно которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные билеты на поезда. Об этом пишет RT со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
Отмечается, что изменения в "Устав железнодорожного транспорта" предполагают, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет лишь в том случае, если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за смерти члена семьи.
Авторы законопроекта считают, что введение невозвратных билетов позволит сильно снизить их стоимость.
Государственная дума приняла закон 3 апреля, а Софет Федерации одобрил его 11 апреля.
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