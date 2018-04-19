Фото: gosrf.ru
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев снял с поста замруководителя Росавиации Михаила Буланова, который отвечал за поддержание летной годности воздушных судов. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на РИА Новости и соответствующее распоряжение правительства.
В документе сказано, что Буланова увольняют с должности по его просьбе.
Издание отмечает, что ранее вице-премьер правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил об увольнении двух замруководителя Росавиации, которые были ответственны за растрату свыше половины средств, выделенных на дальневосточные аэропорты.
Комментарии