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Лидер "Молодой гвардии" опроверг создание отрядов для борьбы с недовольными

, ИА "Амител"
В группы войдет по 100-200 человек для регулярного проведения семинаров

Фото: murmansk.er.ru

Лидер "Молодой гвардии Единой России" Денис Давыдов опроверг сообщения ряда СМИ о создании мобильных отрядов по противодействию оппозиционерам на митингах, пишет "Парламентская газета".

"Речи о противоправных акциях со стороны "МГЕР" не идет — никаких мобильных отрядов для борьбы с оппозицией мы не создаем", — отметил Давыдов.

По его словам, "Молодая гвардия" намерена провести ряд обучающих семинаров для молодежи, на которых будет рассказано, как правильно вести себя на митингах и цивилизованно выражать свое мнение.

"Улица — это площадка для выражения общественного мнения, в том числе и молодых людей. Но речи о противоправных действиях со стороны "Молодой гвардии" не идет — никто не будет противостоять оппозиции во время митингов и принимать какие-то силовые методы, это дело правоохранительных органов. Мы же намерены цивилизованно развивать уличное движение — проводить акции в рамках закона, знакомить активистов с мерами безопасности при проведении мероприятий на улицах", — подчеркнул Давыдов.

В группы войдет по 100-200 человек, регулярность проведения семинаров будет зависеть от востребованности программы, добавил он.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что "Молодая гвардия Единой России" будет создавать мобильные группы для обучения уличным технологиям и приемам массовой мобилизации на митингах в поддержку власти и противодействию оппозиционерам в случае начала беспорядков на улицах.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

19.04.2018 10:12
Дядька

Заюлил.

0  0
19.04.2018 10:17
- гость -

Началось создание путлерюгендов ?

0  0
19.04.2018 10:26
- гость -

На удобренной почве раздора и произрастает всякое г....
Закончил аграрный университет, но по профессии, на землю работать не пошел. Нашел себя под древком партийного флага, учуяв где деньгит лежат.

0  0
19.04.2018 10:28
Иsтина


- гость -
Началось создание путлерюгендов ?

почему началось, просто продолжается

0  0
19.04.2018 10:31
- гость -


19.04.2018 10:17
- гость -

Началось создание путлерюгендов ?

так таки уже - СЕКтанты из СВ

0  0
19.04.2018 10:33
- гость -

забыли чем закончил гитлерюгенд

0  0
19.04.2018 10:43
- гость -

Табличка то на иностранном языке его присутствие и личность обозначает. Сразу заметно, что Патриот своей Родины!

0  0
19.04.2018 10:46
- гость -

никто не будет противостоять оппозиции во время митингов и принимать какие-то силовые методы, это дело правоохранительных органов
-----------------------

Ну теперь то мы знаем задачи правоохранительных органов

- противостоять оппозиции во время митингов
- принимать какие-то силовые методы

0  0
19.04.2018 10:50
- гость -

19.04.2018 10:46
- гость -
вас это пугает?

0  0
19.04.2018 10:50
АБОРИГЕН

19.04.2018 10:33
- гость -
Ещё как не забыли. РФ след в след идет по стопам Третьего Рейха во внешней политике.

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