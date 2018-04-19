Лидер "Молодой гвардии Единой России" Денис Давыдов опроверг сообщения ряда СМИ о создании мобильных отрядов по противодействию оппозиционерам на митингах, пишет "Парламентская газета".
"Речи о противоправных акциях со стороны "МГЕР" не идет — никаких мобильных отрядов для борьбы с оппозицией мы не создаем", — отметил Давыдов.
По его словам, "Молодая гвардия" намерена провести ряд обучающих семинаров для молодежи, на которых будет рассказано, как правильно вести себя на митингах и цивилизованно выражать свое мнение.
"Улица — это площадка для выражения общественного мнения, в том числе и молодых людей. Но речи о противоправных действиях со стороны "Молодой гвардии" не идет — никто не будет противостоять оппозиции во время митингов и принимать какие-то силовые методы, это дело правоохранительных органов. Мы же намерены цивилизованно развивать уличное движение — проводить акции в рамках закона, знакомить активистов с мерами безопасности при проведении мероприятий на улицах", — подчеркнул Давыдов.
В группы войдет по 100-200 человек, регулярность проведения семинаров будет зависеть от востребованности программы, добавил он.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что "Молодая гвардия Единой России" будет создавать мобильные группы для обучения уличным технологиям и приемам массовой мобилизации на митингах в поддержку власти и противодействию оппозиционерам в случае начала беспорядков на улицах.
Комментарии
Заюлил.
Началось создание путлерюгендов ?
На удобренной почве раздора и произрастает всякое г....
Закончил аграрный университет, но по профессии, на землю работать не пошел. Нашел себя под древком партийного флага, учуяв где деньгит лежат.
- гость -
Началось создание путлерюгендов ?
почему началось, просто продолжается
19.04.2018 10:17
- гость -
Началось создание путлерюгендов ?
так таки уже - СЕКтанты из СВ
забыли чем закончил гитлерюгенд
Табличка то на иностранном языке его присутствие и личность обозначает. Сразу заметно, что Патриот своей Родины!
никто не будет противостоять оппозиции во время митингов и принимать какие-то силовые методы, это дело правоохранительных органов
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Ну теперь то мы знаем задачи правоохранительных органов
- противостоять оппозиции во время митингов
- принимать какие-то силовые методы
19.04.2018 10:46
- гость -
вас это пугает?
19.04.2018 10:33
- гость -
Ещё как не забыли. РФ след в след идет по стопам Третьего Рейха во внешней политике.