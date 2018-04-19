Первого заместителя командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины капитана первого ранга Романа Гладкого отстранили от должности из-за российского гражданства жены по решению министра обороны страны Степана Полторака, пишет "Лента.ру".
Отмечается, что Гладкий отстранен на время служебного расследования. Будут проверены как финансово-экономические нарушения, так и данные о российском паспорте его супруги Елены. Обязанности капитана возложили на его первого заместителя – контр-адмирала Дмитрия Тарана.
Как уточняется, супруга Гладкого два года жила в Крыму после его присоединения к России, а его дочь даже выступала на местных соревнованиях по плаванию.
Крым вошел в состав России по итогам проведенного 17 марта 2014 года референдума, на котором 96% жителей полуострова поддержали это решение.
Комментарии
У нас у верховных правителей семьи в европе и сша живут, но что-то никого не отстраняют.
Матрос и жена - несовместимы
Обязанности капитана возложили на его первого заместителя – контр-адмирала
у капраз в замах целый контр-адмирал? капраз слишком умный или контр-адмирал слишком тупой?
19.04.2018 08:57 А в России... кто там главный полицейский в Грозном?)