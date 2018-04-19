Ученые выяснили, как употребление орехов влияет на сердце

Шведские ученые выяснили, что регулярное употребление в пищу орехов может снизить риск возникновения болезней сердца, сообщает Inforeactor со ссылкой на издание EurekAlert.
Ученые провели исследование, в рамках которого они изучили 60 тысяч историй болезни пациентов в возрасте от 45 до 83 лет. Участники эксперимента рассказали о своем рационе питания и образе жизни.
Наблюдали за испытуемыми на протяжении 17 лет. За это время ученые зафиксировали 4 983 сердечных приступа, из них 917 с летальным исходом, 3 160 были по причине сердечной недостаточности, 7 550 были вызваны фибрилляцией предсердий.
В результате эксперимента исследователи выяснили, что у любителей орехов риск возникновения сердечной недостаточности ниже на 20%. Употребление этого продукта в пищу хотя бы 1-3 раза в месяц снижает риск фибрилляции предсердий на 12-18%.
Ученые объяснили это тем, что орехи содержат минералы, жиры и антиоксиданты, которые положительно влияют на укрепление сердечной мышцы.
Комментарии
Балдею от ученых, которые что то такое зловонное, смачное, и вдруг выясняют!
Как то слышал, что изобретенное учеными масло на хлеб мажут, вот только запах убить не могут.