Боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" заменят на поле боя шесть обычных боевых машин пехоты и 40 мотострелков, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Janes.
"На поле боя БМПТ эквивалентен шести боевым машинам пехоты и 40 солдатам. Машина может поражать все типы целей, включая малые суда и низколетящие вертолеты", — рассказал изданию источник из "Уралвагонзавода".
Международный дебют "Терминатора" состоялся на Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018.
В комплект вооружения БМПТ входят две скорострельные 30-миллиметровые пушки, пулемет, два автоматических гранатомета и четыре противотанковые управляемые по лазеру ракеты "Атака-Т". Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырех целей одновременно.
Комментарии
Заменяет? Ну если только по цене?
"Терминатор" заменят на поле боя ...
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Опять трепотня. Пусть сначала он поучаствует в бою.
Как эта блевотина достала уже. Уровнем жизни похвалиться нельзя, так хоть оружием побряцаем, Нашли блин повод для гордости. Влупили в эту железку кучу бабла и щёки дуют, какие мы крутые. С жопой голой.
19.04.2018 09:19
- гость -
"Терминатор" заменят на поле боя ...
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Опять трепотня. Пусть сначала он поучаствует в бою.
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сам то не хочешь в бою поучаствовать ?
19.04.2018 09:41 Как эта блевотина достала уже.
Блевотина у тебя между ушей. Коли ты, умея писать,. до сих пор с голой ..опой.
И куда теперь девать эти высвободившиеся 6 БМП и 40 солдат?
два солдата из стройбата заменяют "терминатор".
А вообще, реально, ***али с этой военной ***той! Кирпич бы научились нормальный делать, чтоб он через 5 лет не рассыпался.
Или хотяб те же УАЗики, чтоб не ломались на третий месяц эксплуатации
19.04.2018 09:16
Вот явно белобилетник, иначе бы понимал порядок цифр стоимости БМП и БМПТ. Хотя о какой идет речь? Так, что на фото 5 местная для экспорта, для ВС РФ другая модель.
19.04.2018 09:19
А как ты думаешь, зачем она в Сирии была? Да и Алжир их заказал сотни.
19.04.2018 09:41
Эта железка приносит кучу бабла, а ты только 19.04.2018 09:59 блевотину для твоего унитаза.
19.04.2018 09:59
"И куда теперь девать эти высвободившиеся 6 БМП и 40 солдат?"
В ВС РФ будет более перспективная модель на базе Арматы с 57мм пухой. Уже формируется часть с 2 батальонами Т-14 и 1 батом Т-15.
Все местные ватники отписались?
Все эти реляции занимательны, но к сожалению они не имеют никакого отношения к уровню образования, здравоохранения, качеству городской инфраструктуры, уровню доходов и пенсий. Всё это "бряцанье" висит на плечах рядовых налогоплательщиках.
19.04.2018 10:24
- гость -
иначе бы понимал порядок цифр стоимости БМП и БМПТ.
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Озвучьте, плз.
Так, что на фото 5 местная для экспорта, для ВС РФ другая модель.
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В чем отличие?
А как ты думаешь, зачем она в Сирии была?
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Вопрос очень интересный. Действительно - зачем? Где можно почитать о результатах эксплуатации?
Да и Алжир их заказал сотни.
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Опять же - откуда дровишки? Хотя, с другой стороны - Алжиру можно. Он с самого получения независимости ни с кем серьезно не воевал. А на параде будет смотреться красиво.
Эта железка приносит кучу бабла
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Сколько?
В ВС РФ будет более перспективная модель на базе Арматы с 57мм пухой.
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Когда будет? И сколько будет батальонов?