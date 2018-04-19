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Путин подписал закон о повышении уровня безопасности отдыха детей

, ИА "Амител"
Предполагается введение новой формы общественного контроля

Фото: tvc.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение уровня безопасности детского отдыха. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно законопроекту, предлагается сделать обязательным договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха детей.

Также предполагается введение новой формы общественного контроля за работой органов исполнительной власти региона по организации детского отдыха.

Документ также предусматривает утверждение в регионах списка рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей. 

Списки планируется размещать на сайте органов исполнительной власти регионов. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

19.04.2018 09:18
- гость -

Бла бла бла((((

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