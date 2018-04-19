Глава филиала "Комиэнерго" и его заместитель задержаны за подкуп

Заместителя генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" — директора филиала "Комиэнерго" и его заместителя, подозреваемых в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере, задержали по решению следствия, сообщает СУ СК России по Республике Коми.
"По данным следствия, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителей коммерческих организаций в качестве коммерческого подкупа денежные средства на общую сумму более пяти миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что деньги предназначались за оказание содействия, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и ПАО "МРСК Северо-Запада".
В настоящее время фигурантам предъявили обвинения. В отношении них избраны меры пресечения.
Комментарии
когда уже меры пресечения поменяют на меры отсечения правой руки?