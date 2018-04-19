В Барнауле на улице Трактовой произошло ДТП, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Поступают сообщения об аварии на Трактовой, в сторону пивзавода. По словам очевидцев, водитель не вписался в поворот", — говорится в сообщении паблика.
По неподтвержденной официально информации, двое погибших. "Стоим тут!!! Людей раскидало, два трупа — мужчина и девушка. Один живой", — рассказала очевидец произошедшего.
На месте происшествия работают ДПС, МЧС и медики.
Комментарии
Туда им и дорога, этим летунам.
на дорогах будет свободней
"... два трупа — мужчина и девушка. Один живой"
Это как? Один труп - живой...